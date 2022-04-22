Глава МИД Киргизии отправлен в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке главы МИД Казакбаева

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев отправлен в отставку. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу администрации президента республики.

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Казакбаев освобожден от занимаемой должности. Он возглавлял МИД Киргизии с октября 2020 года.

В феврале сообщалось, что Казакбаева вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о границе с Таджикистаном. По версии следствия, в 2009 году тогдашний секретарь Совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров, не имея полномочий, подписал документы об аренде на 49 лет участка земли у Таджикистана. Казакбаев тогда занимал должность первого замглавы МИД.

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно происходят перестрелки между военнослужащими двух стран. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.