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Глава МИД Киргизии отправлен в отставку

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об отставке главы МИД Казакбаева

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев отправлен в отставку. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу администрации президента республики.

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Казакбаев освобожден от занимаемой должности. Он возглавлял МИД Киргизии с октября 2020 года.

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В феврале сообщалось, что Казакбаева вызывали на допрос в Генпрокуратуру по делу о границе с Таджикистаном. По версии следствия, в 2009 году тогдашний секретарь Совета безопасности Киргизии Адахан Мадумаров, не имея полномочий, подписал документы об аренде на 49 лет участка земли у Таджикистана. Казакбаев тогда занимал должность первого замглавы МИД.

На границе Киргизии и Таджикистана регулярно происходят перестрелки между военнослужащими двух стран. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.

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София Сарджвеладзе
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