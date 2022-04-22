Кремль отреагировал на заявления Госдепа США о Мариуполе

Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг заявления Госдепартамента США о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы продолжают удерживать Мариуполь. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь президента России предложил ориентироваться на данные Министерства обороны. Он отметил. что в заявлениях Госдепартамента нет доли правды. «Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным», — заключил Песков.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками украинского города Мариуполь. По его словам, территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани».

21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе, так как главная цель уже была достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и оттуда никуда не денутся. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и уточнил, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.