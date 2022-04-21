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Кадыров сообщил о взятии Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Мариуполя российскими войсками

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками украинского города Мариуполь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что территория города планомерно зачищена от националистов и «остальной погани». Кроме того, взят под контроль стратегический объект — административное здание металлургического комбината «Азовсталь», прилегающая к нему территория также зачищена.

Мариуполь наш!

Рамзан Кадыровглава Чечни

«Сотрудники чеченских силовых подразделений под грамотным командованием моего дорогого брата, ответственного в Мариупольском направлении Адама Делимханова, наряду с российскими военнослужащими и бойцами ДНР отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно», — написал глава республики.

По словам Кадырова, взятие города осложнялось методом сражений, которые применяли националисты. Они располагали огневые позиции около жилых домов, что усложняло задачу российских войск по ликвидации противника.

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В заключение глава Чечни поблагодарил всех бойцов, которые внесли вклад в освобождение Мариуполя.

Отказ от штурма «Азовстали»

Утром 21 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе, так как основная цель уже достигнута, бандеровцы заблокированы в промышленных зонах и оттуда никуда не денутся. Он назвал штурм промзоны нецелесообразным и подчеркнул, что его отмена объясняется соображениями сохранения жизни российских военных.

По его словам, российским солдатам и офицерам не нужно лезть в катакомбы и проводить зачистку под землей промышленного объекта. В связи с этим Путин потребовал у министра обороны Шойгу заблокировать промзону «Азовстали» в Мариуполе так, чтобы «муха не пролетела».

Единственный выход для украинских военнослужащих, по словам Кадырова, — сдаться в плен. Он выразил надежду, что у солдат «хватит для этого благоразумия».

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Отсутствие боевого настроя

Позднее Кадыров рассказал о настрое украинских солдат, находящихся в Мариуполе. По его словам, сдавшиеся солдаты сетовали на то, что на боевых позициях им давали еду всего лишь один раз за два дня. Также, рассказали они, у бойцов нет никакого боевого настроя, их мнимое единство держится на угрозах расстрела за неповиновение со стороны командования.

При этом Путин подтвердил, что всем бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов, а также иностранным наемникам, решившим сдаться в плен российским войскам в Мариуполе, гарантировано право на жизнь. Он также подчеркнул, что со всеми, кто сложит оружие, будут обращаться согласно нормам международного права — они вправе рассчитывать на право на физическую неприкосновенность и квалифицированную медицинскую помощь.

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Марина Совина
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