Осужденный экс-лидер Меджлиса крымских татар попал под амнистию

Экс-лидер Меджлиса крымских татар Джемилев избежал условного срока из-за амнистии

Армянский городской суд заочно приговорил одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафу Джемилева к двум годам условно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката политика Айдера Азаматова.

Позже суд освободил его от наказания по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение госграницы России»), так как Джемилев попал под амнистию в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Также экс-глава меджлиса обвинялся в преступлениях по статьям 224 («Небрежное хранение огнестрельного оружия») и 222 («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов») УК РФ. По ним он должен будет выплатить штрафы в размере от 15 до 20 тысяч рублей.

По данным следствия, 3 мая 2014 года Джемилев незаконно пересек границу России в пункте пропуска «Армянск». Также он хранил дома в Бахчисарае карабин ОП-СКС калибра 7,62 мм, который находился в сейфе. В мае 2013 года его сын достал оружие и убил человека.

Джемилев возглавлял меджлис в течение 22 лет, в апреле 2016 года Верховный суд Крыма признал эту организацию экстремисткой. С 2014 года политик живет в Киеве. ФСБ запретила ему въезд в РФ до марта 2034 года. В 2022 году глава Госсовета республики Крым Владимир Константинов назвал его одним из организаторов водной блокады полуострова.