Маск призвал срочно увеличить добычу одного металла

Илон Маск призвал увеличить добычу лития

Глава Tesla Илон Маск призвал срочно увеличить инвестиции в добычу лития, чтобы снизить разрыв между спросом и предложением этого металла, вызванный использованием электромобилей, пишет Bloomberg.

Миллиардер отметил, что дефицит лития, необходимого для производства аккумуляторов электрокаров, — это «главный ограничительный фактор». Нехватка металла препятствует развитию индустрии электромобилей, уверен он.

«Нам необходимо помочь металлургии в этом. Я бы обязательно поощрял предпринимателей, которые пытаются войти в литиевый бизнес. Запасы лития — ключевые для нас на данный момент», — сказал Маск. Индекс мировых цен на литий взлетел на 280 процентов в 2021 году и еще на 127 процентов в первой четверти 2022 года.

Это увеличивает затраты производителей электромобилей. На данный момент производство лития сосредоточено в нескольких странах, при этом на Чили и Австралию приходится 81 процент мирового производства. Небольшое количество поставщиков означает более высокий риск сбоев в поставках.

В прошлом году Tesla заявила о переходе на литий-железо-фосфатные батареи (LFP-батареи) при производстве всех базовых версий своих машин. Выручка автогиганта в январе-марте 2022 года взлетела на 81 процент в годовом выражении — до 18,76 миллиарда долларов. Также компания Маска получила рекордную чистую прибыль за первый квартал — 3,32 миллиарда долларов. Это более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.