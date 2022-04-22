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В Верховной Раде высказались о назначении упавшего в Запорожье самолета

Депутат Рады Вениславский заявил, что упавший в Запорожье Ан-26 не имел отношения к ВСУ

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский высказался о назначении самолета Ан-26, упавшего в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

По словам Вениславского, потерпевший крушение Ан-26 не относился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) и являлся гражданским самолетом. Он также уточнил, что авиакомпания, осуществлявшая технический вылет воздушного суда, не имела никакого отношения к боевым действиям.

Ранее о падении украинского военно-транспортного самолета Ан-26 сообщили в Запорожской областной государственной администрации. Там отметили, что воздушное судно выполняло технический рейс.

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Алевтина Запольская
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