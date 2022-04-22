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Украинский самолет Ан-26 упал в Запорожье

В Запорожье упал украинский самолет Ан-26, выполнявший технический рейс

Фото: Globallookpress.com

Украинский военно-транспортный самолет Ан-26, выполнявший технический рейс, упал в Запорожье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную администрацию.

Местные власти пытаются установить все подробности катастрофы. Известно о пострадавших, число которых пока не уточнятся. Другие подробности инцидента также не приводятся.

Ан-26 — советский военно-транспортный самолет, разработанный в конструкторском бюро Антонова. В середине 1980-х годов был снят с производства. С тех пор остается в использовании у ряда стран бывшего СССР, а также Азии и Африки.

Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины продлила действие военного положения еще на 30 дней. Оно будет действовать как минимум до 25 мая 2022 года.

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Алевтина Запольская
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