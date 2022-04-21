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Верховная Рада продлила действие военного положения

Украинская Рада продлила на 30 суток срок действия военного положения

Фото: Marko Djurica / Reuters

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения на 30 дней. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

«Рада продлила действие военного положения на Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — пояснил он.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории республики. В конце марта режим военного положения был продлен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время военного положения.

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Алевтина Запольская
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