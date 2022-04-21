Верховная Рада продлила действие военного положения

Украинская Рада продлила на 30 суток срок действия военного положения

Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения на 30 дней. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко, передает РИА Новости.

«Рада продлила действие военного положения на Украине с 5:30 25 апреля еще на 30 суток», — пояснил он.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за введение военного положения 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на территории республики. В конце марта режим военного положения был продлен.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий всем украинцам использовать оружие во время военного положения.