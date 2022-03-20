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Зеленский продлил военное положение на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о продлении военного положения с 26 марта

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому военное положение в стране продлят еще на 30 суток начиная с 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Речь идет об указе «О продлении срока действия военного положения на Украине». Оно введено на всей территории Украины 24 февраля, когда президент России Владимир Путин заявил о начале специальной операции.

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8 марта

Верховная рада утвердила законопроект о продлении военного положения 15 марта.

25 февраля на Украине также была объявлена всеобщая мобилизация. Глава государства поручил провести ее за 90 дней.

Ранее Зеленский также подписал указ «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения». Такая мера будет реализована за счет объединения каналов на «единой информационной платформе стратегической коммуникации» — круглосуточном информационном марафоне «Единые новости #UАразом».

Елизавета Наумова
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