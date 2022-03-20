Зеленский подписал указ о едином вещании для общенациональных телеканалов

Президент Зеленский подписал указ о едином телевещании в условиях военного поожения

На Украине вступило в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики «О реализации единой информационной политики в условиях военного положения». Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Отмечается, что решение СНБО предусматривает организацию единого вещания для всех общенациональных телеканалов. Такая мера будет реализована за счет объединения каналов на «единой информационной платформе стратегической коммуникации» — круглосуточном информационном марафоне «Единые новости #UАразом».

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. 15 марта Верховная Рада продлила действие этого режима еще на 30 суток.