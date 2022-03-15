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Украина продлила военное положение

Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток начиная с 26 марта

Фото: Nacho Doce / Reuters

Верховная Рада продлила военное положение на Украине на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действие режима будет продлено с 26 марта.

Ранее законопроект о продлении военного положения на Украине в парламент внес президент страны Владимир Зеленский.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. В ответ на это Зеленский заявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

25 февраля на Украине также была объявлена всеобщая мобилизация. Глава государства поручил провести ее за 90 дней.

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Алевтина Запольская
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