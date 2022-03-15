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Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения

Президент Украины Зеленский внес в Раду законопроект о продлении режима военного положения

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду законопроект о продлении в стране режима военного положения еще на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Верховной Радой Украины был получен проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения на Украине», — сообщили в пресс-службе украинского парламента.

Отмечается, что военное положение на всей территории Украины будет продлено с 26 марта.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. В ответ украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

25 февраля украинский лидер объявил о всеобщей мобилизации в стране. Глава государства поручил провести ее за 90 дней. 9 марта он подписал закон, согласно которому всем украинцам разрешается использовать оружие во время объявленного в стране военного положения.

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Марина Совина
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