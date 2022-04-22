Названо новое число пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

Представитель экстренных служб заявил о 30 пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

В результате пожара Центральном НИИ воздушно-космической обороны в Твери пострадали 30 человек, из них шестеро погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах региона.

«Тридцать человек пострадало, из них шесть погибло», — заявил источник. По его словам, полная ликвидация возгорания пока не объявлена, идет проливка.

Ранее правительство Тверской области подтвердило гибель 6 человек. По данным властей, пострадали еще 27. Согласно сообщению на сайте правительства, медицинскую помощь получают 13 пострадавших.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно в четверг, 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже здания. Причиной ЧП мог стать аварийный режим работы электросети. Распространению огня поспособствовало то, что из-за задымления в здании открыли окна, из-за чего возник приток кислорода к очагу пожара. Кроме того, огонь перебирался по пустотным перекрытиям.