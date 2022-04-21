В Твери произошел крупный пожар в оборонном НИИ

Правительство Тверской области подтвердило гибель 6 человек при пожаре в оборонном НИИ

В Твери произошел крупный пожар в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО).

Правительство Тверской области подтвердило гибель 6 человек. По данным властей, пострадали еще 27. Согласно сообщению на сайте правительства, медицинскую помощь получают 13 пострадавших.

При этом жертв может быть больше — по данным источника ТАСС, погибли по крайней мере семь человек, еще 30 пострадали. Он уточнил, что судьба еще 10 человек неизвестна, так как они могут находиться внутри горящего здания института, где образовались завалы.

О пожаре в оборонном НИИ стало известно ранее 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже, огонь стремительно распространился по деревянным перекрытиям. Предварительной причиной, по данным источника ТАСС в экстренных службах, стал аварийный режим работы электросети.

Люди прыгали из окон

Как рассказали очевидцы радиостанции «Говорит Москва», людям приходилось выпрыгивать из окон, так как они не смогли покинуть здание из-за густого дыма.

Пожар локализовали на площади в 2,5 тысячи квадратных метров

В тушении пожара был задействован вертолет Ми-8 с водосливным устройством, а также 69 единиц техники и более 240 человек.

По данным ТАСС, проезжая часть в районе НИИ оцеплена, на месте создан оперативный штаб по координации тушения возгорания. Из соседних зданий организуется эвакуация документов. Ход ликвидации возгорания под личный контроль взял губернатор Тверской области Игорь Руденя, он также поручил оказать поддержку семьям пострадавших сотрудников учреждения.

Военная прокуратура Твери проведет проверку по факту происшествия.

В институте разрабатывали средства воздушно-космической обороны

Согласно данным на сайте Министерства обороны России, институт был основан 1 марта 2014 года. Он предназначен для «проведения комплексных исследований по проблемам воздушно-космической обороны и военно-космической деятельности Российской Федерации, объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников Содружества Независимых Государств, развития систем и средств Воздушно-космических сил (в части воздушно-космической обороны)».

У института есть несколько отделений, научно-исследовательские испытательные центры НИИ расположены в Твери, Королеве и Москве.