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Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери достигло семи

ТАСС: число погибших в НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери достигло семи

Фото: Максим Школьников / РИА Новости

Число погибших при пожаре в научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ войск ВКО) увеличилось и достигло семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На данный момент уже семь погибших», — уточнил собеседник агентства, добавив, что это число может возрасти. На данный момент известно, что при ЧП пострадали около 30 человек.

О пожаре в оборонном НИИ в Твери стало известно 21 апреля. Возгорание началось на втором этаже здания, по деревянным перекрытиям и пустотам огонь стремительно распространился. По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети.

Очевидцы происшествия опубликовали кадры с места ЧП, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся от здания.

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Никита Абрамов
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