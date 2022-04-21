Прокуратура занялась причинами пожара в оборонном НИИ в Твери

Военная прокуратура проведет проверку после пожара в оборонном НИИ в Твери

В Твери военная прокуратура организовала проверку в связи с крупным пожаром в Центральном Научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

На место происшествия выехал военный прокурор гарнизона. Вместе со специалистами сотрудники военной прокуратуры установят причины возгорания и дадут оценку соблюдению норм пожарной безопасности.

По итогам проверки будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в оборонном НИИ госпитализировали семь человек. Троих пострадавших поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, еще четверых направили в ожоговое отделение.

О возгорании в оборонном НИИ в Твери стало известно в четверг, 21 апреля. Источник ТАСС утверждает, что погибли два человека, судьба еще одного была неизвестна.