Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре в оборонном НИИ в Твери

ТАСС: семь человек госпитализировали после пожара в оборонном НИИ, трое в реанимации

Из-за пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны в Твери госпитализировали семь человек. Об их состоянии сообщил представитель ожогового отделения Тверской областной клинической больницы, его цитирует ТАСС.

По его словам, троих пострадавших поместили в реанимацию в тяжелом состоянии, еще четверых направили в ожоговое отделение.

О возгорании в оборонном НИИ в Твери стало известно в четверг, 21 апреля. Источник ТАСС утверждает, что погибли два человека, судьба еще одного устанавливается. Собеседник агентства также сообщает об около 30 пострадавших.

Пожар в военном НИИ подтвердили в командовании гарнизона. Там рассказали, что возгорание началось в одном из помещений на втором этаже административного корпуса. Причиной возгорания могла стать аварийная работа электросети, сообщили в экстренных службах.