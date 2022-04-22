Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса и способы их облегчения

Врач Шилова: боль в горле и повышенная раздражительность могут быть симптомами климакса

Фото: Shutterstock

Врач-эндокринолог, репродуктолог Алла Шилова сказала, что организм всегда предупреждает женщину о надвигающемся климаксе, поэтому следует обращать внимание на симптомы-предвестники грядущей перестройки организма. Медик перечислила их в беседе с онлайн-изданием «Вечерняя Москва».

По словам Шиловой, общеизвестными признаками климакса являются внезапные приливы жара и усиленная потливость, а, например, ухудшение когнитивных способностей — менее очевидный симптом. «Появляется состояние, которое похоже на старческий склероз. Пациентка забывает информацию, возникает рассеянность, заторможенность, порой не удается сосредоточиться», — разъяснила доктор. Также при наступлении климакса у женщины часто возникают неприятные ощущения при половом акте, учащаются приступы цистита и пиелонефрита, в некоторых случаях начинается недержание мочи. Среди других неочевидных симптомов, которые перечислила Шилова, значатся повышенная раздражительность, дискомфорт в суставах и боль в горле.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Эндокринолог подчеркнула, что существуют способы облегчения симптомов надвигающегося климакса, но сделать это можно только под контролем врача. Как правило, специалист подбирает пациенткам заместительную гормональную терапию, витаминные комплексы и препараты для нормализации работы нервной системы. Кроме того, по словам Шиловой, доказали свою эффективность и физиотерапия, которая помогает облегчить общее состояние женщины, и лечебная физкультура, которая укрепляет мышцы и суставы.

Ранее психолог, кандидат наук Диана Рааб посоветовала нервным людям писать стихи. По ее словам, поэзия — эффективный элемент психотерапии, который поможет справиться с трудными жизненными моментами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Легенда сборной России рассказал о последствиях лишения клубов еврокубков
Политологи и представители партий обсудили будущее партийной системы России
Польша прокомментировала возможность оплаты российского газа в рублях
Крупнейший производитель пальмового масла прекратит поставки за рубеж
Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса и способы их облегчения
Стало известно о темах визита генсека ООН в Москву
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.