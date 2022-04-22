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Психолог посоветовала нервным людям писать стихи

Психолог Диана Рааб: стихи помогут нервным людям справляться с трудностями

Фото: Timothy L Brock / Unsplash

Психолог и кандидат наук Диана Рааб рассказала, что поэзия является отличным инструментом для психотерапии и проживания трудных моментов жизни, особенно для нервных людей. Она посоветовала, как начать писать стихи, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние в статье для Psychology Today.

«Чтение и написание стихов дает представление о человеческой психике и человеческом поведении. Поэты помогают нам увидеть кусочек мира таким, каким мы его раньше не видели. Поэзия дает свободу нашему воображению», — объясняет Диана Рааб.

Сила поэзии состоит в том, что она позволяет лаконично выражать сокровенные чувства, может стать средством для познания себя в процессе психотерапии и помочь справляться с трудностями. «Некоторые из лучших стихотворений содержат в себя глубокие эмоции или острые переживания. Многие поэты пишут стихи, чтобы пережить трудные времена или вызовы судьбы. Для некоторых поэтов эта ярость или жизненный вызов разжигает страсть к написанию стихов, а также служит способом получить некоторое озарение» — сообщила психолог.

Показательным примером, который доказывает исцеляющую силу поэзии, является история Уолта Уитмена, который читал во время войны стихи солдатам. По мнению психолога, именно поэзия помогла ему пережить тяжелые эмоции и прочие переживания в то трудное время. «Использование поэзии как способа исцеления и преобразования может помочь нам вернуться к целостности, и это достигается как чтением, так и написанием стихов», — особо подчеркнула Рааб.

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Поэтическая терапия становится все более популярной в клинической практике, потому что написание стихов — прекрасный способ зафиксировать чувства на бумаге и проникнуть в то, что скрыто внутри психики, уверена Рааб. Психолог также дала ряд советов, которые позволят освоить поэзию как средство для самоисцеления от волнующих проблем. Она рекомендует перестать рационально выискивать подходящие образы, а писать «от сердца», позволить эмоциям и ощущениям взять верх.

«Для этого важно во время письма задействовать все пять чувств; читатели должны уметь представить себе, что поэт видит, слышит, обоняет, пробует на вкус и ощущает. Например, описывая духи, подумайте, являются ли они терпкими, цветочными или резкими», — объяснила она. Кроме того, чтобы легко начать процесс творчества, Рааб порекомендовала приступать к стихам с фразы «Я признаюсь» и далее написать стихотворение о чем-то, к чему вы испытываете сильные чувства.

Ранее психолог озвучил способ почувствовать себя счастливым. Он объяснил, как выработать позитивный взгляд на привычные вещи.

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Елена Матвиенко
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