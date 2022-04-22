Пашинян исключил подписание документов с Баку без обсуждения с Карабахом

Армения заявила, что не подпишет документы с Азербайджаном без обсуждения с НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил подписание каких-либо документов с Баку без обсуждения с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР, Республикой Арцах), передает РИА Новости.

По его словам, необходимо широкое общественное обсуждение со всеми слоями общества в Карабахе. «Это железная гарантия, что судьба Арцаха не может быть решена за спиной народа», — подчеркнул Пашинян.

В конце марта МИД Азербайджана призвал Армению к совершению конкретных шагов для заключения мирного договора. «Хотелось бы еще раз отметить, что Азербайджан со своей стороны готов к этому», — заявили в министерстве.

В сентябре 2020 года вспыхнул вооруженный конфликт между Азербайджаном и НКР, которую поддерживает Армения. По итогам нескольких недель боев Баку вернул себе контроль над частью утраченных в 1990-х годах территорий.