Умер французский актер и режиссер Жак Перрен

На 81-м году жизни скончался французский актер и режиссер Жак Перрен

На 81-м году жизни скончался французский актер и режиссер Жак Перрен (настоящее имя — Жак Андре Симоне). Об этом сообщает Agense France-Presse, ссылаясь на заявление сына артиста Матье Симоне.

«Семья Жака Перрена с глубокой скорбью сообщает о смерти режиссера, который скончался в четверг, 21 апреля, в Париже. Он ушел спокойно в возрасте 80 лет», — сообщается в заявлении сына актера.

Дебют Жака Перрена как киноактера состоялся, когда будущей звезде было пять лет. Одну из наиболее значимых ролей артист сыграл в экранизации знаменитого романа Бориса Виана «Пена дней».

Актер был награжден Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль в фильме «Человек наполовину» на Венецианском кинофестивале в 1966-м году, а также получил звание офицера ордена Почетного легиона в 2008-м.

В 1968 году артист основал собственную кинокомпанию Galatee Films, документальные фильмы которой, такие как «Микрокосмос» (1996), «Птицы» (2001) и «Океаны» (2010), имели большой успех и заслужили высокую оценку критиков.

В 1973 году Перрен попробовал себя в роли продюсера фильма «Дом, милый дом», рассказывающего о восстановлении дома престарелых. Проект был высоко оценен кинокритиками, а также заполучил 14 наград на международных фестивалях.

Ранее стало известно о том, что создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс умер на 75-м году жизни.