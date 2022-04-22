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Умер создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс

Создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс умер 75-м году жизни

Фото: Андрей Аркуша / Globallookpress.com

Умер художник по спецэффектам Дэвид М. Джонс, ставший наиболее известным по работе над «Звездными войнами». Об этом сообщает Variety со ссылкой на его бывшую жену Дженнис Герсон.

Отмечается, что Джонс скончался на 75-м году жизни в своем доме в городе Виннетка, штат Калифорния, 8 апреля. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Дэвид М. Джонс работал в индустрии визуальных эффектов около 30 лет. Он получил степень бакалавра наук в области промышленного дизайна в Калифорнийском университете, а затем стал работать в киноиндустрии. Джонс работал в компании Industrial Light & Magic, основанной Джорджем Лукасом, а также в Universal Hartland и в Boss Film Studios. Он участвовал в создании спецэффектов для таких фильмов, как «Космическая академия», «Звездные войны», «Близкие контакты третьей степени», «Бак Роджерс», «Чужой 3» и многих других.

Сергей Равин
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