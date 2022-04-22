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США направят Украине новые беспилотники для применения в Донбассе

Представитель Пентагона Кирби заявил, что США направят Украине БПЛА Phoenix Ghost
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando / Dod / Global Look Press

Соединенные Штаты направят Украине новые тактические беспилотные летательные аппараты Phoenix Ghost для применения в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что данные беспилотники особенно пригодятся украинским военным на востоке страны. Представитель американского оборонного ведомства пояснил, что данные БПЛА разработаны для ударов по целям. Однако они могут применяться и для других задач, в том числе для разведки, добавил Кирби. Он также отметил, что над новой системой беспилотников работали Военно-воздушные силы (ВВС) США.

Ранее Джон Кирби опроверг свое заявление о поставках самолетов на Украину. По его словам, украинским военнослужащим поставлялись запасные детали для ремонта поврежденных самолетов, за счет чего был увеличен боевой авиапарк.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции.

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Ксения Назарова
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