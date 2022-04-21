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Пентагон опроверг заявления о поставках самолетов на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Кирби заявил, что ошибся, сказав о поставках самолетов Киеву
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг свое заявление о поставках самолетов на Украину. Он заявил, что ошибся, сказав, что Киев получал от союзников дополнительные воздушные суда, передает РИА Новости.

Официальный представитель оборонного ведомства США уточнил, что украинским военнослужащим поставлялись запасные детали для ремонта поврежденных самолетов, за счет чего был увеличен боевой авиапарк.

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«Я ошибся, сказав в прошедшем времени, что им предоставили целые самолеты. Я сожалею из-за допущенной мною ошибки», — сказал Кирби.

Он добавил, что, благодаря скоординированной политике Вашингтона, Украина смогла ввести в эксплуатацию больше самолетов, чем у нее было две или три недели назад.

Ранее в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что Украина не получала от западных партнеров новые самолеты, отметив, что Киеву были предоставлены только запчасти для воздушных судов.

До этого официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других государств самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поставляет Киеву воздушные суда целиком, чтобы избежать статуса стороны вооруженного конфликта.

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Марина Совина
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