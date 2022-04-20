Пентагон сообщил о поставках самолетов Украине от других стран

Представитель Пентагона Кирби заявил, что Украина получает самолеты от других стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. Об этом сообщает РИА Новости.

Не вдаваясь в подробности того, что конкретно поставляют другие страны, ВС Украины получили дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов Джон Кирби официальный представитель Пентагона

При этом он не назвал страны, которые отправили Киеву комплектующие, но отметил, что речь идет об авиации российского производства. Кирби также подчеркнул, что США не поставляют Украине воздушных судов целиком, чтобы избежать статуса стороны вооруженного конфликта.

«Черная дыра» для вооружения

Накануне другой источник в Пентагоне сообщил CNN, что у Вашингтона нет возможности до конца отследить, куда попадает отправленное Киеву вооружение.

У США есть немного способов отследить значительные поставки противотанкового, зенитного и другого вооружения, которые они отправили через границу на Украину источник в Пентагоне

Основная угроза заключается в том, что часть оружия «может оказаться в руках других вооруженных сил и ополченцев, которых страна не собиралась вооружать», отметил источник. В свою очередь, американские военные не находятся на местах боевых действий, поэтому зависят от информации, предоставляемой Киевом.

Новый пакет помощи от США

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена объявит о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на следующей неделе. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в американской администрации.

Уточняется, что он будет «схожим по размеру» с предыдущим. В последний раз США выделили Украине вооружения на 800 миллионов долларов. Ожидается, что теперь в числе прочего Киеву могут быть предоставлены артиллерийские орудия и «десятки тысяч» боеприпасов.

Известно, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну. 23 марта США завершали доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов.

Тяжелая артиллерия

О поставках вооружения на Украину в числе прочих стран заявила Канада. Так, премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал отправить Украине тяжелую артиллерию в ближайшее время.

Канада отправит на Украину тяжелую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни Джастин Трюдо премьер-министр Канады

Трюдо подчеркнул, что данные поставки будут осуществлены в соответствии с запросом украинской стороны.