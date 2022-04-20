В Пентагоне рассказали о получаемых Украиной от других стран самолетах

Представитель Пентагона Кирби: Украина получает от других стран самолеты и запчасти от них

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил мнение, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал Кирби, Вооруженные силы Украины получили «дополнительные самолеты и детали для самолетов, что позволило им поднять в воздух больше судов». При этом он отказался раскрыть подробности о том, какие именно страны поставили Киеву эти комплектующие.