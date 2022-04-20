На Украине опровергли получение самолетов от западных партнеров

Командование Воздушных сил ВСУ опровергло получение самолетов от западных партнеров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получали от западных партнеров новые самолеты. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, передает ТАСС.

Руководство Воздушных сил ВСУ опровергло получение Украиной новых самолетов от других стран, отметив, что Киеву были предоставлены только запчасти для воздушных судов.

«При содействии правительства США Воздушные силы Вооруженных сил Украины получили запчасти и комплектующие для восстановления и ремонта парка летательных аппаратов, которые состоят на вооружении, что позволит поставить в строй больше техники», — уточняется в заявлении командования.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других государств самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не поставляет Киеву воздушные суда целиком, чтобы избежать статуса стороны вооруженного конфликта.