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Бывший глава МВД России назвал «очевидное преступление» Ельцина

Экс-глава МВД Дунаев: стрельба танков по Белому дому была очевидным преступлением Ельцина
Борис Ельцин

Борис Ельцин. Фото: Alexandr Yakovlev / Globallookpress.com

Стрельба из танков по Белому дому в Москве, которая произошла в 1993 году, является «очевидным преступлением» Бориса Ельцина, занимавшего тогда пост президента России. Об этом в материале «Ленты.ру» к 15-летию со дня кончины первого президента рассказал глава МВД России в 1991-1992 годах Андрей Дунаев, который во время того конфликта уже покинул пост, но был объявлен противостоявшим Ельцину вице-президентом Александром Руцким «и.о. главы МВД».

«Что произошло в октябре 1993 года? Это была жажда личной власти. К тому моменту Ельцин уже потерял авторитет, власть надо было удерживать. Я пошел защищать Конституцию, не испугался, что посадят или убьют. Расстрел Белого дома из танков — очевидное преступление. Парламент, высший орган власти, имел право взять к рассмотрению любые государственные вопросы, в том числе импичмент президента. Он в ответ начал стрелять, дал звание Героя России [главе МВД Виктору] Ерину и так далее», — сказал Дунаев.

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После танкового обстрела Белого дома Дунаев был арестован вместе с другими защитниками здания парламента. В феврале 1994-го его освободили по амнистии.

Поводом для вооруженного конфликта в октябре 1993 года стал указ Бориса Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который упразднил деятельность Верховного Совета. 4 октября по решению Ельцина начался штурм Белого дома, в ходе которого танки начали обстрел верхних этажей здания. Всего было выпущено 12 снарядов. Победу одержали сторонники президента. В декабре 1993 года была принята новая Конституция.

В результате вооруженного столкновения погибли не менее 158 человек, пострадали 423.

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Никита Абрамов
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