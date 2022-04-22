Оценена вероятность проникновения гепатита неизвестного происхождения в Россию

Вирусолог Нетесов усомнился в быстром проникновении неизвестного гепатита в Россию

Поскольку случаи острого гепатита неизвестного происхождения зафиксированы в странах, которые не являются соседними, то быстро вызывающая его причина в Россию не попадет, считает доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов. Это связано с малым количеством международных рейсов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Природа гепатита неизвестного происхождения

Вирусолог напомнил, что гепатит — это воспаление печени, и причиной его могут быть как пищевые, так и вирусные или бактериальные факторы. «Пищевой гепатит возникает, например, как отравление алкоголем, и тогда это гепатит токсической природы», — уточнил он.

По словам Нетесова, пока непонятно, какова конкретно причина обнаруженного в ряде стран гепатита. «Есть две гипотезы: либо это какой-то вирус, либо это какая-то пищевая интоксикация, потому что, когда эпидемически случаи связаны, это может быть и то, и то. Сейчас этим вопросом занимаются специалисты в Великобритании, в США, в других странах. Давайте подождем, пока специалисты разберутся в тех странах, где он есть, потому что мы заочно в этом не разберемся — нужны пробы от больных, и их надо тщательно исследовать», — заключил он. Наибольшие подозрения сейчас высказываются в отношении одного из серотипов аденовируса, заметил вирусолог.

Распространение гепатита среди детей

Ранее в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших — дети 2-5 лет. По словам хирурга медицинского центра при Гронингенском университете Рубена де Клейна в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), трем из четырех детей, которые проходили лечение в его центре, пришлось делать трансплантацию печени. Точная причина появления гепатита остается неизвестной.

Руководитель Научного центра по профилактике и борьбе со СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский не исключил распространение ранее неизвестного вируса, отметив, что для его обнаружения потребуется сложный цикл исследований, сообщило РИА Новости. Специалист пояснил, что эпидемиологическое исследование должно установить связи между зараженными и общие факторы риска возникновения заболевания. Также, по его словам, необходимо исключить связь заболевания с использованием одинаковых продуктов или игрушек.