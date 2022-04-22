Власти Польши обвинили в экономических проблемах страны

Историк Пяста обвинил власти Польши в высокой инфляции и экономических проблемах страны

Историк Пшемыслав Пяста обвинил власти Польши в экономических проблемах страны. Об этом он написал в своей статье для Myśl Polska.

По его словам, высокая инфляция вызваны действиями руководства страны, а не внешними факторами. Он напомнил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее обвинил Россию в высокой инфляции в стране. «Значит, инфляция — это не результат полной безответственности премьер-министра и его предшественницы. И впустую потраченного периода экономической конъюнктуры. Дело не в растратах и раздаче средств. Наконец, причина проблемы не в безудержной эмиссии пустых денег», — заявил историк.

Пяста подчеркнул, что в 2015 году, когда к власти в Польше пришла партия «Право и справедливость», в стране не было проблемы инфляции, однако со временем ситуация начала ухудшаться. По его словам, уже в ноябре 2017 года ее уровень составлял 2,7 процента, в феврале 2020-го — 4,7 процента, а в конце 2021-го — 8,6 процента.

Историк заявил, что в 2016 году власти начали внедрять дорогостоящие социальные программы, «которые под видом пронаталистической риторики де-факто означали массовую раздачу избирательной колбасы». Пяста добавил, что последствия этого стали заметны в 2020-м, когда начался экономический спад, который был вызван реакцией политиков на пандемию коронавирусной инфекции.

Автор статьи обвинил руководство страны в плохо продуманных антиковидных программах. Он отметил, что действия властей обходились чрезвычайно дорого. «Мы не могли финансировать их излишками, наработанными в предыдущие "жирные годы", так как, напомню, правительство потратило все на покупку своих избирателей. Поэтому началась массовая эмиссия пустых денег», — написал он.

По словам Пясты, власти Польши рассчитывали разобраться с ситуацией с помощью «антиинфляционного щита», который «стоит денег». «А раз их нет, надо допечатать. Дополнительный выпуск денежных знаков увеличивает инфляцию. Тогда мы повышаем процентные ставки. Один раз, второй, третий. В результате возрастает стоимость кредита и, следовательно, ведения бизнеса», — пояснил он.

Историк добавил, что ситуация на Украине выбила польский политический истеблишмент из колеи. В результате Варшава решила, что в попытке навредить российской стороне «никакое решение не может быть глупым и дорогим». «Поэтому, назло [президенту России Владимиру] Путину, мы больше не будем покупать в России энергоресурсы. Вместо этого мы купим все то же российское сырье у посредников. Конечно, заплатим гораздо дороже. Все по принципу "назло матери отморожу уши"», — заявил Пяста.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна будет принимать решение об оплате российского газа в рублях, ориентируясь на позицию Европейской комиссии (ЕК). Политик подчеркнул, что в Польше ждут мнения ЕК о том, будет ли такой платеж нарушать санкции. «ЕК и все правовые службы там должны очень внимательно сформулировать такое мнение», — заявил премьер-министр и добавил, что Варшава придерживается линии, выработанной Еврокомиссией. Только после получения официальной интерпретации Польша сможет решить, платить за газ в рублях или нет.