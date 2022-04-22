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Путин заявил о неготовности Киева искать взаимоприемлемые решения конфликта

Президент Путин заявил, что Киев не готов искать взаимоприемлемые решения конфликта

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Украина не проявляет последовательности в переговорах с Россией и не готова искать взаимоприемлемые решения по деэскалации конфликта. Об этом в телефонном разговоре с председателем Евросовета Шарлем Мишелем заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам президента, лишь после выполнения этих двух условий он будет готов на личную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также Владимир Путин отметил, что заявления представителей ЕС о необходимости разрешить ситуацию на Украине военным путем являются безответственными.

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Шарль Мишель, в свою очередь, рассказал Путину о контактах с украинским руководством в ходе своей поездки в Киев.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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