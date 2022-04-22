Рашкин приехал в суд по делу об убитом лосе

Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин приехал в суд Саратовской области по делу об убитом лосе

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин приехал в Калининский районный суд Саратовской области, где будет оглашен приговор по делу об убитом лосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что политик прибыл вместе со своим адвокатом. Перед входом в суд Рашкин ответил на вопросы журналистов и прошел в здание.

Ранее прокурор запросил депутату за убитого на незаконной охоте лося наказание в 3,5 года условно. Второго фигуранта Александра Гношева предложили оштрафовать на один миллион рублей. Прокурор считает обоих виновными по статье УК РФ «Незаконная охота», максимальное наказание по ней может составить до пяти лет лишения свободы.

В ночь на 29 октября 2021 года Рашкин вместе со знакомыми охотился на лося в Саратовской области, однако разрешения на охоту у мужчин не было. Убив животное, они спрятали оружие, разделали тушу и положили в багажник. Добычу обнаружили сотрудники комитета охотхозяйства региона, когда остановили машину депутата.