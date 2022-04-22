Spain-Real.Estate: спрос россиян на получение ВНЖ по оседлости в Испании вырос на 54,05%

В начале 2022 года россияне массово заинтересовались полулегальным переездом в Испанию — спрос на получение вида на жительство (ВНЖ) по оседлости в европейской стране вырос на 54,05 процента. К такому выводу пришли аналитики портала Spain-Real.Estate в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают эксперты, в целом по итогам первого квартала текущего года интерес россиян к релокации в Испанию вырос на 46,84 процента относительно аналогичного периода в 2021-м и на 50,88 процента относительно четвертого квартала того же года.

Однако аналитики уточнили, что все меньше граждан России надеются получить ВНЖ на основании визы D, которая ранее была востребована у людей с ежегодным доходом от четырех миллионов рублей. Интерес к этому способу, по данным Spain-Real.Estate, снизился на 10,7 процента.

Специалисты добавили, что по итогам марта 2022 года интерес россиян к теме получения ВНЖ в Испании на различных основаниях вырос на 17,45 процента по сравнению с февралем — рост запросов по этой теме фиксируется на протяжении трех месяцев подряд. В третьем месяце нынешнего года количество запросов на темы, связанные с получением ВНЖ в Испании, оказалось на 62,1 процентов выше, чем в марте прошлого года.

«По нашему мнению, эти данные, а также сохраняющийся спрос на недвижимость в Испании со стороны россиян может свидетельствовать, что наши соотечественники все больше будут пользоваться полулегальным вариантом переезда в Испанию», — прокомментировал представитель портала Ален Еремеев.

Ранее специалисты выяснили, что желающих переехать в Испанию россиян в марте 2022 года стало на 72 процента больше, чем в январе. Наибольший интерес к переезду в Испанию проявили жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а наименьший — жители Омска.