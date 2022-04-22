Стало известно о подготовке Евросоюзом новых санкций против России

Politico сообщило о подготовке ЕС к принятию шестого пакета антироссийских санкций

Европейский союз готовится принять шестой пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники во внешнеполитической службе ЕС.

Собеседники издания рассказали, что новые санкции могут быть предложены Европейской комиссией уже на следующей неделе. Новый пакет, возможно, будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти и санкции против «большого числа» российских банков в виде отключения их от международной платежной системы SWIFT.

Ранее стало известно, что британское правительство ввело санкции против 26 физических и юридических лиц из России. Среди них оказались высокопоставленные российские военачальники, а также официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.