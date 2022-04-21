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Великобритания ввела санкции против российских военных

Санкционный список Великобритании пополнился российскими военачальниками

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Российские военачальники оказались в числе 26 физических и юридических лиц из РФ, которыми 21 апреля пополнился санкционный список Великобритании. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Среди них члены высшего командования: командующий воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник и герой России Андрей Сердюков, первый замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ (ВС РФ) генерал-полковник Николай Васильевич Богдановский, командующий Силами специальных операций (ССО) ВС РФ генерал-майор Валерий Флюстиков и начальник Главного штаба ВМФ вице-адмирал Андрей Ольгертович Воложинский.

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Кроме того, рестрикции затронули официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, капитана недавно затонувшего крейсера «Москва» Антона Куприна, первого заместителя директора ФСБ России генерала армии Сергея Королева, заместителя командующего Черноморским флотом вице-адмирала Аркадия Романова.

Также в санкционный список попали российский режиссер Алексей Пиманов, журналист и военный эксперт Игорь Коротченко и бывший депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная Платформа — За Жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива, которого ранее отправили в отставку за пророссийскую позицию.

Ранее глава «Лукойла» Вагит Алекперов объявил об уходе из компании на фоне наложенных на него персональных санкций. Сообщается, что Алекперов покинет пост президента и выйдет из совета директоров. При этом отмечается, что Алекперов не является контролирующим собственником компании.

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Николай Чигасов
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