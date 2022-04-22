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Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Forbes назвал Николая Сторонского самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Фото: Zaro De Luca / Globallookpress.com

Предприниматель Николай Сторонский больше всего разбогател за год (с 1,2 до 7,1 миллиарда долларов), он находится на первом месте рейтинга Forbes по этому показателю.

В 2006 году Сторонский переехал в Лондон, а в 2014-м основал финтех-компанию Revolut. Больше всего повезло тем богатым россиянам, кто слабо ассоциируется с родиной, отмечает издание. На втором месте среди самых разбогатевших назван Юрий Мильнер. Ранее он говорил, что уже 10 лет не получал деньги из России. Его капитал за год вырос с 4,8 до 7,3 миллиарда долларов.

На третьем месте находится частный инвестор Леонид Богуславский (с 3,6 до 4,7 миллиарда долларов). Ему принадлежат RTP Global / RTP Ventures и другие фонды (доли в 120 IT-компаниях из стран Европы, Америки и Азии).

Первую строчку в рейтинге Forbes самых богатых российских бизнесменов занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. Далее идет Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов) и Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов). Больше всего обеднел Алексей Мордашов (минус 15,9 миллиарда).

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Платон Щукин
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