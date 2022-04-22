Назван самый разбогатевший российский миллиардер

Forbes назвал Николая Сторонского самым разбогатевшим за год российским миллиардером

Предприниматель Николай Сторонский больше всего разбогател за год (с 1,2 до 7,1 миллиарда долларов), он находится на первом месте рейтинга Forbes по этому показателю.

В 2006 году Сторонский переехал в Лондон, а в 2014-м основал финтех-компанию Revolut. Больше всего повезло тем богатым россиянам, кто слабо ассоциируется с родиной, отмечает издание. На втором месте среди самых разбогатевших назван Юрий Мильнер. Ранее он говорил, что уже 10 лет не получал деньги из России. Его капитал за год вырос с 4,8 до 7,3 миллиарда долларов.

На третьем месте находится частный инвестор Леонид Богуславский (с 3,6 до 4,7 миллиарда долларов). Ему принадлежат RTP Global / RTP Ventures и другие фонды (доли в 120 IT-компаниях из стран Европы, Америки и Азии).

Первую строчку в рейтинге Forbes самых богатых российских бизнесменов занял совладелец НЛМК Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. Далее идет Владимир Потанин (17,3 миллиарда долларов) и Павел Дуров (15,1 миллиарда долларов). Больше всего обеднел Алексей Мордашов (минус 15,9 миллиарда).