Каждая новая серия «Очень странных дел» обошлась Netflix в 30 миллионов долларов

Сервис Netflix потратил по 30 миллионов долларов на каждый эпизод «Очень странных дел»

Каждая новая серия сериала «Очень странные дела» обошлась стриминговому сервису Netflix в 30 миллионов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к компании.

Платформа потратила такую сумму на каждый эпизод четвертого сезона, премьера которого запланирована на май. Всего в сезон войдет девять серий.

«Очень странные дела» — фантастический хоррор, главные роли в котором сыграли Вайнона Райдер, Милли Бобби Браун и Финн Вулфард. В сериале рассказывается о детях, ставших свидетелями паранормальных явлений, которые тайно изучает правительство. Проект стартовал в 2016 году.

20 апреля стало известно, что публикация отчетности видеосервиса Netflix привела к падению стоимости его акций на четверть (27,7 процента) — до 348,61 доллара. Негативная реакция инвесторов связана с первым за десять лет снижением числа подписчиков. Причинами такой динамики стали как уход из России, где у сервиса, как оказалось, было 700 тысяч подписчиков, так и общее сокращение числа клиентов из-за отмены коронавирусных ограничений и обострившейся конкуренции.