Акции Netflix упали на четверть после потери подписчиков

Акции Netflix упали на 25,7 процента после публикации отчетности

Публикация отчетности видеосервиса Netflix привела к падению стоимости его акций на четверть (27,7 процента) — до 348,61 доллара. Негативная реакция инвесторов связана с первым за десять лет снижением числа подписчиков.

Причинами такой динамики стали как уход из России, где у сервиса, как оказалось, было 700 тысяч подписчиков, так и общее сокращение числа клиентов из-за отмены коронавирусных ограничений и обострившейся конкуренции. Прогнозы компании также неутешительны — во втором квартале ожидается сокращение базы еще на два миллиона аккаунтов, до 221,6 миллиона.

Ранее компания планировала добраться до целевого показателя в 2,5 миллиона новых платных абонентов. Однако продвинуться удалось только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где в первом квартале Netflix набрал 1,1 миллиона подписчиков. В Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке сервис зафиксировал потери. При этом выручка сервиса все равно выросла на 10 процентов, до 7,87 миллиарда рублей, что, впрочем, ниже прогнозов в 7,93 миллиарда.

Компания объяснила трудности с регистрацией новых пользователей тем, что порядка 100 миллионов домохозяйств смотрят потоковое видео бесплатно, просто обмениваясь учетными записями. Около 30 миллионов таких «клиентов» находятся в США и Канаде. Из-за этого возможности для роста оказались ниже, чем выглядели в отчетах.

Чтобы справиться с проблемой, компания планирует создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Идею генеральный директор Netflix Рид Хастингс обсудил в разговоре с инвесторами, но ее детали пока недоступны для широкой публики.