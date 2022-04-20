Стало известно о планах Netflix создать дешевую версию своего сервиса

Bloomberg: Netflix создаст более дешевую версию своего сервиса с рекламными вставками

Компания Netflix планирует создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что данную идею генеральный директор Netflix Рид Хастингс обсудил в разговоре с инвесторами. Решение было принято из-за оттока обладателей платной подписки.

Агентство не привело дополнительных подробностей о возможном новом подходе сервиса к предоставлению доступа к своим продуктам. Уточняется, что это станет «большим изменением» для Netflix.

В квартальной отчетности, которая была во вторник, 19 апреля, Netflix объявил о потере 200 тысяч платных клиентов в начале 2022 года. «Приостановка работы нашего сервиса в России и сворачивание всех российских платных программ оказали влияние на чистый прирост по платным услугам в размере минус 700 тысяч, без учета этого влияния чистый прирост по платным услугам составил 500 тысяч», — говорилось в отчете.

7 марта компания Netflix приняла решение приостановить работу на территории России из-за проведения спецоперации Москвой на Украине. До этого сервис остановил работу над российскими оригинальными проектами.

