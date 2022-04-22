Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала назвала три правила успешного знакомства

Сябитова назвала одним из правил успешного знакомства приложенные усилия со стороны женщин
Роза Сябитова

Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала три правила успешного знакомства. По ее мнению, женщина должна прилагать усилия со своей стороны при встречи с мужчинами. Соответствующий пост телесваха опубликовала в своем Telegram-канале.

Сябитова посоветовала женщинам, которые находятся в поиске партнера, быть готовыми к эпизодическим неудачам. «Не думайте, что способность покорять чужие сердца — это врожденное свойство. Это свойство приобретается опытным путем. Будьте морально готовы к любому повороту событий и не теряйте веры и оптимизма», — рекомендовала ведущая.

«Самая большая глупость, которую совершает женщина, — это когда она ждет, что весь мир, и особенно мужчина, сумеет оценить ее по достоинству без малейших усилий с ее стороны», — предупредила Сябитова. По ее мнению, женщине необходимо знать, что она может предложить мужчине, и уметь сказать об этом.

Кроме того, ведущая призвала женщин не опускать планку при знакомствах. «Если ваш последующий выбор лучше предыдущего — это хороший признак», — заверила она.

Ранее Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве в сети. Одной из них телеведущая назвала неумение противостоять лести и «дешевым комплиментам» новых знакомых. Также сваха призвала женщин не рассказывать о своих желаниях при знакомстве. По мнению ведущей, в таком случае мужчины не будут уважать собеседниц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Асель Минбаева
Обсудить
Последние новости
В Минобороны назвали задачи второй фазы спецоперации на Украине
Папа Римский отменил встречу с патриархом Кириллом
Очевидцы пожара в оборонном НИИ в Твери рассказали о спасении из горящего здания
Съемки фильма с Биллом Мюрреем остановили из-за жалоб на актера
Шольц заявил о готовности ФРГ стать гарантом безопасности для Украины
Секретарь СНБО усомнился в эффективности гарантий безопасности
Психолог назвала способ победить страхи и стресс вместе с ребенком
Маск раскрыл источники средств на покупку Twitter
Против журналиста Ильи Красильщика возбудили уголовное дело
Названы округа Москвы с обогнавшими «вторичку» по стоимости новостройками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.