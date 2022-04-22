Ведущая Первого канала назвала три правила успешного знакомства

Сябитова назвала одним из правил успешного знакомства приложенные усилия со стороны женщин

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала три правила успешного знакомства. По ее мнению, женщина должна прилагать усилия со своей стороны при встречи с мужчинами. Соответствующий пост телесваха опубликовала в своем Telegram-канале.

Сябитова посоветовала женщинам, которые находятся в поиске партнера, быть готовыми к эпизодическим неудачам. «Не думайте, что способность покорять чужие сердца — это врожденное свойство. Это свойство приобретается опытным путем. Будьте морально готовы к любому повороту событий и не теряйте веры и оптимизма», — рекомендовала ведущая.

«Самая большая глупость, которую совершает женщина, — это когда она ждет, что весь мир, и особенно мужчина, сумеет оценить ее по достоинству без малейших усилий с ее стороны», — предупредила Сябитова. По ее мнению, женщине необходимо знать, что она может предложить мужчине, и уметь сказать об этом.

Кроме того, ведущая призвала женщин не опускать планку при знакомствах. «Если ваш последующий выбор лучше предыдущего — это хороший признак», — заверила она.

Ранее Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве в сети. Одной из них телеведущая назвала неумение противостоять лести и «дешевым комплиментам» новых знакомых. Также сваха призвала женщин не рассказывать о своих желаниях при знакомстве. По мнению ведущей, в таком случае мужчины не будут уважать собеседниц.