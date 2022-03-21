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Ведущая Первого канала назвала главные ошибки женщин при знакомстве в интернете

Сваха Сябитова назвала одной из главных ошибок женщин в сети неумение противостоять лести

Фото: Александра Краснова / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова перечислила главные ошибки, которые совершают женщины при знакомстве в сети. Соответствующий пост появился в понедельник, 21 марта, в Telegram-канале свахи.

По словам Сябитовой, женщина рискует стать жертвой мужчин-мошенников, если при поиске партнера в интернете она совершает несколько ошибок. Одной из них телеведущая назвала неумение противостоять лести и «дешевым комплиментам» новых знакомых.

Также сваха призвала женщин не рассказывать о своих желаниях при знакомстве. По мнению ведущей, в таком случае мужчины не будут уважать собеседниц. Кроме того, Сябитова порекомендовала не составлять мнение о новом знакомом, ориентируясь только на общение в интернете.

«Помните! Именно на вас как на женщину ложится главная ответственность за принятие решений: сначала о целесообразности знакомства, а затем и о целесообразности последствий этого знакомства!» — объяснила ведущая и выразила уверенность в том, что женщины, которые не следуют ее советам, сами «дают оружие мужчинам-мошенникам».

Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» заявила, что не согласна с предложением депутата Госдумы Виталия Милонова запретить празднование Дня святого Валентина в России. По мнению Сябитовой, праздник дает молодым людям дополнительный повод познакомиться и создать семью.

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Евгения Наумова
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