Ведущая Первого канала оценила предложение запретить День святого Валентина

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова оценила предложение замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Виталия Милонова запретить празднование Дня святого Валентина в России. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» телесваха назвала идею бессмысленной.

По мнению телеведущей, благодаря празднику у молодых людей появляется дополнительный повод познакомиться и создать семью. «Во времена перемен не имеет смысла внедрять что-то новое, нужно использовать старые методы. День святого Валентина все-таки имеет отношение по своей сути к возможности знакомства для молодых, поэтому не думаю, что сразу нужно его отменить», — высказалась она.

Сябитова считает, что запрет на празднование Дня святого Валентина никак не повлияет на молодое поколение. «Более того, это все равно не сработает, потому что лишать молодежь возможности знакомиться, атрибутики знакомства — неважно, какой повод — Красная горка или День святого Валентина, — это бессмысленно», — отметила телесваха.

Ранее Милонов раскритиковал День святого Валентина и захотел запретить его празднование в российских школах и госучреждениях. «Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — высказался депутат. Он подчеркнул, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события.