Милонов захотел запретить День святого Валентина в России фразой «мы не папуасы»

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Виталий Милонов раскритиковал День святого Валентина и захотел запретить праздновать его в российских школах и госучреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — такой фразой обосновал свое предложение депутат.

Милонов подчеркнул, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события.

Ранее замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за мистическую деятельность в целях «оздоровления». В частности, особенно опасны для россиян в период пандемии услуги астрологов и экстрасенсов, заявил депутат.

