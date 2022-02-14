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Милонов захотел запретить День святого Валентина в России фразой «мы не папуасы»

Депутат ГД Милонов раскритиковал и предложил запретить праздновать День святого Валентина
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы Виталий Милонов раскритиковал День святого Валентина и захотел запретить праздновать его в российских школах и госучреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

«Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни», — такой фразой обосновал свое предложение депутат.

Милонов подчеркнул, что День святого Валентина не имеет ничего общего ни с духовным, ни с культурным контекстом события.

Ранее замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность за мистическую деятельность в целях «оздоровления». В частности, особенно опасны для россиян в период пандемии услуги астрологов и экстрасенсов, заявил депутат.

Марина Совина
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Милонов захотел запретить День святого Валентина в России фразой «мы не папуасы»
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