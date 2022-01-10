В Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на психические отклонения

В Государственной Думе в начале весенней сессии обсудят введение обязательного тестирования российских школьников на наркотики и психические отклонения. Об этом заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики», — сказал Милонов.

Депутат назвал введение подобных тестирований комплексным вопросом и заявил, что они помогут избежать насилия в образовательных учреждениях. В настоящее время родители школьников могут отказаться от проведения ребенку теста на наркотики, подчеркнул Милонов.

По его словам, отказом от тестирования родители хотят скрыть возможную проблему подростков. При этом часть из них не может справиться с зависимостью детей и боится сказать об этом.

«Тут не бояться надо, в этом возрасте еще можно спасти человека», — заявил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей.

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