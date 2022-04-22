В ДНР заявили о взятии под контроль телецентра в Мариуполе

Народная милиция ДНР заявила о взятии под полный контроль телецентра в Мариуполе

Телецентр в Мариуполе был взять под полный контроль сил Донецкой народной республики. Об этом Народная милиция ДНР сообщила в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что связисты уже провели предварительную оценку состояния техники в телецентре. В НМ отметили, что в скором времени местная телевышка начнет вещать не только на весь юг ДНР, но и на территорию Запорожской области Украины.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Вооруженные силы России взяли под контроль Мариуполь. Он также уточнил, что российские войска заняли административное здание завода «Азовсталь» и зачистили прилегающую к нему территорию.