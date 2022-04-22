США заявили о готовности на любые шаги для привлечения России к ответственности

Советник Байдена Сингх заявил о желании США привлечь Россию к ответственности за Украину

Власти США готовы на любые шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины, кроме военной конфронтации. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает РИА Новости.

«У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время», — рассказал представитель Белого дома. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не собирается вступать в прямую конфронтацию с Москвой.

«Президент [США Джо Байден] ясно дал понять: все, кроме прямой военной конфронтации с РФ, мы сделаем, сделаем с нашими союзниками и будем усиливать столько, сколько понадобится», — добавил Сингх. По его словам, США готовы предоставлять Украине все ресурсы, которые смогут.

Ранее сообщалось, что власти США назначили генерал-лейтенанта в отставке Терри Волфа координатором военной помощи Украине. Он также будет связующим звеном между американской администрацией и партнерами за границей по вопросам передачи Киеву вооружений.