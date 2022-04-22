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США назначили координатора военной помощи Украине

The Hill: власти США назначили отставного генерала координатором военной помощи Киеву

Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Власти США назначили генерал-лейтенанта в отставке Терри Волфа координатором военной помощи Украине. Об этом сообщает The Hill на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.

«СНБ недавно привлек Терри Волфа для помощи в координации содействия Украине в области безопасности, которую оказывают США и наши партнеры», — рассказал источник издания.

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Виктория Кондратьева
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