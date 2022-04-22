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Украина заявила о нежелающих сдаваться военных на «Азовстали»

Вице-премьер Украины Верещук заявила, что военным на «Азовстали» не нужен гумкоридор

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила о нежелающих сдаваться военных, заблокированных на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщает ТАСС.

«Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Наши военные не хотят сдаваться им в плен», — сказала Верещук.

Она отметила, что на «Азовстали» находится тысяча мирных жителей и призвала открыть гуманитарный коридор для них.

21 апреля предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Онуфрий предложил провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» для вывода мирных жителей.

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Алевтина Запольская
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