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УПЦ предложила крестный ход до «Азовстали» для вывода мирных жителей

Предстоятель УПЦ заявил о готовности организовать молитвенное шествие до «Азовстали»
Онуфрий (Березовский)

Онуфрий (Березовский). Фото: РИА Новости

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) митрополит Онуфрий предложил провести крестный ход от города Орехов Запорожской области до завода «Азовсталь» для вывода мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинская православная церковь силами епископата, духовенства, монашества и верующих готова организовать молитвенное шествие от города Орехов Запорожской области до завода "Азовсталь" в городе Мариуполь с целью оказания неотложной помощи и вывода мирных жителей. Также ход мог бы вывезти раненых военных и унести тела погибших», — заявил Онуфрий.

Он призвал «всех, от кого это зависит», с 22 по 24 апреля (со Страстной пятницы до Пасхи) обеспечить в Мариуполе и окрестностях режим прекращения огня и предоставить гуманитарный коридор для молитвенного шествия.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил главе государства Владимиру Путину, что на «Азовстали» были блокированы более двух тысяч украинских военных. Путин приказал отменить штурм завода, отметив его нецелесообразность.

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Алевтина Запольская
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