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Сдавшийся офицер ВСУ рассказал о потерях морской пехоты Украины в Мариуполе

Сдавшийся майор ВСУ заявил, что 36-я бригада морской пехоты Украины потеряла 700 человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

36-я отдельная бригада морской пехоты Украины потеряла в Мариуполе более 700 человек, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы бригады майор Владимир Лабузов, сложивший оружие.

«На всю бригаду раненых не меньше 500 человек, из них не менее 300 — тяжелораненые, и погибших около 130 человек. Но это те, о ком я сейчас знаю. Есть еще пропавшие без вести, о которых я пока не знаю», — сообщил сдавшийся офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он также заявил, что около 100 человек пропали без вести. Майор предположил, что «они в плену, либо погибли, либо в подвале где-то сидят».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что из освобожденного российскими войсками Мариуполя эвакуировали более 144 тысяч жителей и 341 иностранного гражданина, а также 1844 плененных бойцов ВСУ. Генерал добавил, все захваченные бойцы ВСУ живы и находятся в безопасности.

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Алина Гончарова
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